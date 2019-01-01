أندية الدوري الإنجليزي تعارض اقتراح تعديلات دوري أبطال أوروبا

بيان مهم وتعديلات مقترحة تثير الاهتمام

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصدرت رابطة الأندية الإنجليزية، والتي تضم جميع أندية البريميرليج، بيانًا توضح فيه موقفها من التعديلات المقترحة لدوري أبطال أوروبا.

وظهرت بعض الأفكار من رابطة الأندية الأوروبية، بزيادة عدد مباريات دور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا من 6 إلى 14.

كما تم دراسة مناقشة كيفية تأهل الفرق وقصرها على الأندية ذات النجاحات الأوروبية، بدلاً عن الأندية التي تنهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

لترد رابطة الأندية الإنجليزية على الاقتراحات المزعومة بياناً صدر اليوم والذي جاء كالتالي: "ناقشت جميع أندية الدوري الإنجليزي العشرين اليوم مخاوفها الكبيرة فيما يتعلق بالمقترحات المُبلغ عنها لتغيير شكل ومعايير التأهل لمنافسات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الموسم 2024-25".

"وافقت جميع الأندية بالإجماع على أنه من غير المناسب لهيئات كرة القدم الأوروبية أن تضع خططًا من شأنها أن تغير هياكل وتقويم وتنافسية اللعبة المحلية وستعمل معًا لحماية الدوري الإنجليزي الممتاز".

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(📽: IG/cristiano) pic.twitter.com/HpClQVQcQH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

"في إنجلترا، تلعب كرة القدم دورًا مهمًا في ثقافتنا والحياة اليومية، يحضر ملايين المعجبين المباريات في جميع أنحاء البلاد، حيث تنتشر الولاءات والمنافسات المحلية عبر الأجيال".

"لدينا مجموعة رائعة من كرة القدم التنافسية والجماهير الملتزمة التي سندافع عنها بقوة، هياكل كرة القدم المحلية تحددها بطولات الدوري والاتحادات الوطنية المعنية".

"سنعمل الآن مع اتحاد كرة القدم والبطولات الأخرى لضمان كرة القدم الأوروبية الهيئات تدرك أهمية هذا، والتزامها بالحفاظ على صحة واستدامة كرة القدم المحلية".

وتتواجد أندية ليفربول، ومانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالي,

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يوفنتوس 🆚 ميلان على ملعب السيدة العجوز 🏟️

يوفنتوس في الصدارة بفارق 18 نقطة عن نابولي، ميلان في صراع على المركز الرابع مع 5 فرق أخرى 🔥 pic.twitter.com/KUiFTUoMJa — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

كما يشتد الصراع على التأهل إلى دوري الأبطال، بين الستة الكبار في البريميرليج.