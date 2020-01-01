انقسام بين أندية الدوري الإنجليزي يهدد عودة المسابقة

هل تلحق إنجلترا بفرنسا أم تعود المسابقة؟

تحدثت تقارير عن انقسام بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يهدد عودة المسابقة في الأسابيع المقبلة بعد الاجتماع بين الأطراف المعنية مساء الجمعة.

وأجمعت الأندية المعنية بضرورة عودة البريميرليج وعدم إنهاء المسابقة كما حدث في فرنسا وهولندا بالأسبوع الماضي، مع التركيز على عودة التدريبات بشكل طبيعي.

وبحسب الإعلام المطبوع الإنجليزي، فهناك انقسام بخصوص الخطة المطروحة، والتي أُطلق عليها مسمى "مشروع الانطلاق"، ما بين أندية القمة الست وبقية الدوري.

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وذكرت التقارير أن الستة الكبار يسعون لإنهاء الموسم، ولكن هناك عشرة أندية تهدد بالتصويت ضد ذلك، مع العلم أن يجب موافقة 14 نادياً من أجل تمرير المشروع.

التقارير أوضحت أن الأندية الرافضة للعودة، وهي تلك البعيدة عن خطر الهبوط، ترى أن من الأفضل التريث وانتظار قرار الحكومة بالموافقة على عودة التدريبات.

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وترى تلك الأندية أن اللعب على ملاعب محايدة كما تم الاقتراح سيضعف من نزاهة المسابقة، بالإضافة للتخوف من تجمع الجماهير خارج الملاعب، وإمكانية نقل العدوى بين اللاعبين.

تخوف آخر طُرح أيضاً هو رفض عدد كبير من اللاعبين العودة لممارسة كرة القدم في ظل عدم انحسار خطر فيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن، واستمرار التخوف من العدوى.

بالمقابل، رفضت الأندية الست الكبرى تلك الأقاويل، بحسب التقارير، وترى أن مسألة العدوى وتجمع الجماهير ستظل قائمة الموسم المقبل كذلك.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 82 نقطة، ويفصله فقط انتصارين عن التتويج رسمياً باللقب الغائب منذ عديد السنين.