أندري جوميز يفضل الانضمام إلى إيفرتون بسبب أوقاته السيئة في برشلونة

أندري جوميز لا يفضل العودة إلى برشلونة ويسعى للانضمام إلى إيفرتون نهائيًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت مصادر صحفية إنجليزية إن النجم البرتغالي أندري جوميز لا يفكر في العودة إلى صفوف برشلونة مرة أخرى.

وكان أندري جوميز قد قدم موسمًا متوسطًا بقميص نادي إيفرتون، الفريق الذي وثق في قدراته في وقت صعب من مسيرته.

وكان أندري جوميز قد تعرض للكثير من الصعوبات إبان تواجده في برشلونة في الفترة ما بين عامي 2016 و 2018.

وبناء على ذلك، يبدو أن الرغبة الموجودة لدى جوميز في الوقت الحالي هي الاستمرار في صفوف إيفرتون لا العودة إلى برشلونة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وحسب صحيفة ميرور فإن حوميز تواصل مع وكيل أعماله من أجل إبلاغه بعدم رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة.

وقالت الصحيفة إن حوميز يريد الاستمرار في صفوف إيفرتون والانضمام إليهم نهائيًا وتفعيل بند أحقية الشراء.

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يذكر أن أندري جوميز كان قد انضم إلى صفوف إيفرتون خلال موسم الانتقالات الصيفية الأأخيرة قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.