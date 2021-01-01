هل يقدم كاريلو أسوء موسم له مع الهلال؟ مفاجأة كبرى تقلب الموازين

جماهير الهلال دائمًا ما تهاجم اللاعب البيروفي الفترة الأخيرة

علامات استفاهم كثيرة مثارة حول المستوى الذي يظهر عليه النجم البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال السعودي، بعدما شهد انحدار كبير خلال الفترة، نجيب عن جميع التساؤلات التي تحوم حول اللاعب خلال السطور التالية.

أندريه كاريلو انتقل إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 قادمًا من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، لمدة عام على سبيل الإعارة، لينجح مسؤولي الزعيم في شراء عقده بشكل نهائي في صيف 2019 لمدة 4 مواسم.

مستوى مميز للغاية ظهر به اللاعب البيروفي رفقة الهلال خلال عامي 2018 و 2019، ولكنه بشكل مفاجئ لم يصبح بالمستوى المنتظر من جانب جماهير الزعيم، خاصة الفترة الأخيرة.

كاريلو قدم الكثير لخدمة الهلال، ولكن ما حدث مؤخرًا من هبوط مستواه تسبب في استياء الكثير من الجماهير، بل ظهرت بعض المطالبات بضرورة التخلص منه والتعاقد مع أجنبي أفضل منه.

ومن الطبيعي في عالم كرة القدم، أن يظهر لاعب بمستوى مميز ثم يشهد مستواه هبوطًا كبيرًا، ليعود مجددًا إلى مستواه المعهود، وذلك بمساندة الجماهير، وأيضًا بمساعدة لاعبيه.

الهلال بشكل عام يمر بمرحلة غير جيدة بالمرة، في ظل ابتعاد معظم لاعبيه عن المستوى المعهود لهم، وهو ما أثر على مستوى اللاعبين بشكل عام، وعلى كاريلو وغيره بشكل خاص.

كل ما يحتاجه كاريلو خلال المرحلة المقبلة، الدعم والمساندة من جانب الجماهير، بالإضافة إلى تكاتف زملائه من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها الهلال حاليًا.

وعلى الجميع تذكر ما قدمه كاريلو الموسم الماضي، عندما قاد الهلال لتحقيق الثلاثية، بالإضافة إلى المستوى المذهل الذي ظهر به بكأس العالم للأندية، والذي نال خلاله إشادة واسعة من الجميع.

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ماذا قدم كاريلو الموسم الماضي بالدوري؟

كاريلو لعب مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي 27 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع مثلهم، ليساهم في تسجيل 8 أهداف لفريقه، كما صنع 31 فرصة للتسجيل، لم يستغل منهم إلا 4 فقط.

30 تسديدة من النجم البيروفي على مرمى الخصوم، بواقع 17 تسديدة على المرمى و13 خارج المرمى، وقدم 69 مراوغة ناجحة، وأرسل 21 عرضية ناجحة، و 69 غير ناجحة.

وعلى المستوى الالتحامات، فاز في 115 التحام من أصل 244، وحصل على 15 خطأ لصالحه، وهو الأمر الذي يشير إلى القوة البدنية التي يتمتع بها اللاعب البيروفي.

كاريلو الموسم الحالي بالدوري

لعب اللاعب البيروفي خلال هذا الموسم ببطولة الدوري في 19 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه بالفريق، من أصل 35 فرصة صنعهم لزملائه لم يتم استغلال 31 فرصة.

وسدد أندريه على مرمى الخصوم 11 كرة، وهنا 14 تسديدة جاءت خارج المرمى، وراوغ 53 مراوغة صحيحة، وأرسل 27 عرضية ناجحة و74 غير ناجحة.

أما على جانب الالتحامات، فاشترك كاريلو في 174 التحام، منهم 81 التحام كانت الغلبة له، وحصل على 7 أخطاء لصالح فريقه.

المفاجأة الكبرى

بعد المقارنة بين أرقام كاريلو هذا الموسم بما قدمه الموسم الماضي، نرى أن هناك مفاجأة كبيرة، تتمثل في تفوقه على الموسم الماضي، بالرغم من أن عدد مشاركاته هذا الموسم أقل من الماضي، بواقع 27 مباراة للماضي و 19 للحالي.

كاريلو تفوق كثيرًا، والأرقام أوضحت هذا الأمر، ربما يكون المستوى الجماعي للفريق، هو الأمر الذي لا يبرز ما يقدمه اللاعب البيروفي المتميز، والذي يحتاج للمساندة من جانب الجماهير.