إصابة أندريه جوميش: متى سيتعافى نجم إيفرتون من كسر قدمه؟

جول يقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بإصابة نجم إيفرتون

تعرض أندريه جوميش لاعب وسط إيفرتون لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، هي كسر وخلع في كاحل قدمه اليُمنى، مما أثار حزن وتعاطف الجميع في الملعب، سواء لاعبي الفريقين أو الجمهور في المدرجات.

هنا كل ما تحتاج معرفته حول إصابة أندريه جوميش وكم على الأرجح سيبتعد عن اللعب.

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ماذا حدث لأندريه جوميش؟

تعرض أندريه جوميش لإصابة خلال زيارة توتنهام لملعب جوديسون بارك في بداية نوفمبر، مما أدى لالتواء في كاحله، وقد أوضح نجم التوفيز فيما بعد أن الأمر تخطى الالتواء إلى خلع في الكاحل.

لاعب وسط الفريق الأزرق كان قد تعرض لإعاقة من لاعب توتنهام سونج هيونج مين ولكنه واصل الانطلاق بالكرة ليصطدم مباشرة بسيرجي أورييه وبعدها يسقط أرضًا متألمًا بقوة.

اللاعبون المحيطون به فهموا على الفور قوة الإصابة والتفوا حول جوميش فيما كان هو يتألم بشدة على أرض الملعب.

وأدرك سون خطورة تدخله وبدأت الدموع تملأ عينيه، وقد غادر الملعب بعدها سريعًا بالبطاقة الحمراء ويديه تغطي وجهه.

الصدمة بدت على وجوه لاعبي الفريقين، فيما بدأ زملاء جوميش في محاولة لمواساة الدولي البرتغالي.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، إذ افتتح ديلي آلي النتيجة لتوتنهام لكن سينك توسون عادل النتيجة لإيفرتون في الوقت المحتسب بدلًا للضائع.

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متى سيتعافى أندريه جوميش من إصابته؟

أصدر إيفرتون بيانًا في اليوم التالي للإصابة أكد خلاله ثقته في تعافي جوميش الكامل من تلك الإصابة عقب إجراء العملية الجراحية لكاحله المخلوع.

ورغم أن النادي لم يُوضح الفترة التي سيحتاجها اللاعب حتى يتعافى تمامًا، إلا أن مثل تلك الإصابات تحتاج عادة ما بين الـ6 أشهر وعام كامل ليُصبح اللاعب قادرًا تمامًا على العودة.

بيان إيفرتون الذي أعلن عبر موقعه الرسمي جاء فيه "يؤكد نادي إيفرتون أن أندريه جوميش خضع لعملية جراحية لإصلاح كسر وخلج في كاحله الأيمن اليوم، وقد مرت العملية بنجاح تام".

"الدولي البرتغالي الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الأمس ضد توتنهام سيقضي حاليًا بعض الوقت في المشفى للتعافي، قبل أن يعود إلى ملعب التدريب الخاص بإيفرتون "فينش فارم" ليبدأ عملية التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي".

"صاحب الـ26 عامًا من المتوقع أن يشفى تمامًا من تلك الإصابة".

"نيابة عن أندريه، النادي يُحب توجيه الشكر لكل مشجعي إيفرتون وأعضاء أسرة كرة القدم جميعًا على رسائل الدعم الهائلة التي تلقيناها منذ انتهت المباراة يوم أمس".

وتقدم سون باعتذاره لجوميش عن تلك الحادثة، إذ قال لبي تي سبورت "كانت بالفعل أيامًا صعبة جدًا، لقد أدركت كم أنا محظوظ بكل هذا الدعم الذي وجدته من الجماهير وزملائي اللاعبين".