النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جوميز: تعلمت الكثير في برشلونة وسعيد في إيفرتون

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات جوميز عن برشلونة وإيفرتون ومستقبله بعد التألق في البريميرليج

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أندريه جوميز، لاعب برشلونة المعار لصفوف إيفرتون، أنّ وجوده مع النادي الكتالوني جعله أكثر تطورًا مشيرًا إلى سعادته باللعب مع التوفيز.

جوميز يلعب لصالح إيفرتون معارًا لمدة موسم واحد فقط دون خيار أحقية الشراء.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لم أقل إنني لم أكن سعيدًا في برشلونة، ولكني فقط وجدت العديد من الصعوبات".

اختيارات المحررين

وتابع: "أوجه العديد من الانتقادات لنفسي وعادةً أكون سلبيًا أكثر من إيجابيًا حول ما أقدمه في المباريات وألوم نفسي كثيرًا وأحيانًا أصرخ بصوت عالي".

جوميز أكد أنّه حاول في برشلونة تجاهل ما يُكتب عنه في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الأمر كان صعبًا وهذا ما جعله لاعبًا أفضل بعد تجربة برشلونة.

واختتم: "حينما جئت إيفرتون كنت مصابًا ولم ألعب لستة أشهر ولكن الفريق هنا ساعدني للغاية وأقضي فترة عظيمة وأحاول التطور والاستفادة من هذه الفرصة".

إيفرتون يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

الموضوع التالي:
ضحية مولر يعود للمشاركة مع أياكس في الدوري
الموضوع التالي:
أنشيلوتي يعد جماهير نابولي بالفوز ببطولة
الموضوع التالي:
3 مدربين ينافسون فلوريس على تدريب الأهلي
الموضوع التالي:
أبراموفيتش يتدخل لحل أزمة تشيلسي مع العنصرية
الموضوع التالي:
الهلال يُساهم في اليوم العالمية للغة العربي على طريقة
إغلاق