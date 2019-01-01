أندرلخت يجري بعض التغييرات على دور كومباني

بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قرر نادي أندرلخت البلجيكي، إعفاء فيسنت كومباني، من أداء دور اللاعب والمدير الفني مع الفريق خلال المباريات هذا الموسم.

كومباني انضم لأندرلخت بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي بالصيف، ليؤدي هذا الدور مع ناديه الجديد.

وقررت إدارة النادي أن يُركز كومباني على دوره كلاعب، مع منح المنصب التدريبي للمساعد سيمون ديفيز أثناء أي مباراة.

وهو ما يعني أن كومباني سيظل مدرباً لأندرلخت، ولكن سيصبح مثله كأي لاعب آخر خلال مباريات الفريق.

ومن جانبه قال ديفيز عن تلك الخطوة:"يجب على كومباني التركيز على دوره كلاعب وقيادة باقي اللاعبين".

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وأضاف:"بالطبع كأي مدرب هناك بعض الأشياء يمكن توقعها قبل أي مواجهة، ولكن تحدث بعض المتغيرات خلال المباراة لذلك وجب إجراء هذا التغيير".

يذكر أن أندرلخت حظى ببداية سيئة بالدوري البلجيكي بالأسابيع الأولى، حيث نقطتين فقط في أول 4 مباريات.