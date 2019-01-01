أندرتون: ملعب توتنهام الجديد سيحافظ على كين وبوتشيتينو

أندرتون يتحدث عن فائدة ملعب توتنهام الجديد وعلاقته بهاري كين وماوريسيو بوتشيتينو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم توتنهام السابق دارين أندرتون إن الملعب الجديد للسبيرز سيكون سببًا رئيسيًا في الحفاظ على النجم هاري كين والمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

ومن المفترض أن يبدأ توتنهام اللعب رسميًا على ملعبه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد اختباره في مباراة ودية بين أساطير توتنهام وأساطير إنتر ميلان.

وبخصوص ذلك، قال دارين أندرتون نجم السبيرز السابق إن الملعب الجديد سيساعد توتنهام على الحفاظ على نجومه.

وأضاف: "سيساعد الملعب الجديد على جلب العديد من النجوم إلى توتنهام، وكذلك الحفاظ على النجوم الذين تنهال عليهم العروض"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "هاري كين وبوتشيتينو كانا مرشحين للرحيل عن صفوف توتنهام بنهاية الموسم الحالي، أعتقد الآن الأمور اختلفت"

وقال أيضًا: "وجود ملعب بهذه الجودة سيكون خطوة إيجابية في مشروع توتنهام تمامًا كما حدث مع يوفنتوس في إيطاليا"

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يذكر أن توتنهام كان يلعب مبارياته على ملعب ويمبيلي في الفترة الماضية والتي شهدت هدم وايت هارت لين القديم وبناء الملعب الجديد.