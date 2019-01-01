أندرتون: مانشستر يونايتد وتوتنهام سينهيا الموسم بين الأربعة الأوائل

دارين أندرتون يراهن على مانشستر يونايتد وتوتنهام للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم وسط ميدان توتنهام السابق دارين أندرتون إن السبيرز ومانشستر يونايتد قادران على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

وكان أندرتون قد راهن قبل بداية الموسم الحالي على أن يكون توتنهام منافسًا قويًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

وبخصوص ذلك، قال أندرتون إن سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون مرهقًا بين 4 أندية خلال ما تبقى من عمر البريميرليج.

وأضاف: "مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام سيتنافسون على مقعد بين المراكز الأربعة الأولى في منافسة محتدمة للغاية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وتابع: "أعتقد أن مانشستر يونايتد و توتنهام سيكونان هما القادران على حجز المركزين الثالث والرابع، نظرًا لأن الصدارة والوصافة ستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي"

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يذكر أن توتنهام كان قد ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا بعد هزائمه الأخيرة في مباريات تعد سهلة على الورق.