أندرتون: إيريكسين لا يضاهى بهازارد أو بوجبا

أندرتون يقول إن نجم توتنهام كريستيان إيريكسين لا يضاهى، حتى بنجم تشيلسي هازارد أو نجم مانشستر يونايتد بوجبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم وسط ميدان توتنهام السابق دارين أندرتون إن النجم الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسين لا يقارن بأي لاعب آخر حتى هازارد وبوجبا.

وكان أندرتون قد قال من قبل إن توتنهام يمتلك في الوقت الحالي أفضل لاعب خط وسط في العالم مشيرًا إلى كريستيان إيريكسين.

وفي هذه الخصوص، قال أندرتون نجم وسط ميدان المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام سابقًا إن التفريط في إيريكسين يعد أمرًا غير مقبول مهما كان المقابل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف أندرتون: "في حال كنت أنا المسؤول عن الأمور في توتنهام وعُرض عليّ بوجبا أو هازارد في مقابل التنازل عن إيريكسين فلن أقبل"

وتابع: "إيريكسين بالنسبة لي لا يضاهى بأي لاعب في العالم، هو لاعب متكامل في وسط الميدان، أتمنى استمراره في توتنهام لفترة أطول"

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يذكر أن كريستيان إيريكسين يعد مطمعًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية والتي يأتي على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.