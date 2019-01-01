أنجيه الفرنسي ينافس أندية يوناينة على ضم عواد.. والوحدة يترقب

عواد يقدم مستوى مميز مع الوحدة في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن عرض جديد لضم محمد عواد حارس الوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وقدم عواد مستوى رائع من الوحدة السعودي تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، مما جعله محط أنظار الكثير من الأندية داخل وخارج السعودية.

ووفقًا لتصريحات محمد بغدادي وكيل اللاعب لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن محمد عواد تلقى عرضًا بالفعل من الدوري الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بغدادي أن الوحدة سيستفسر من الإسماعيلي عن تجديد الإعارة أو الشراء نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة الحالية، حيث تلقى اللاعب من مسؤولي الدراويش وعدًا بالاحتراف الأوروبي.

وأشارت الصحيفة أن رئيس النادي تلقى اتصالات من نادي أنجيه الفرنسي بشان ضم عواد بالإضافة إلى بعض الأندية اليونانية أيضًا.

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ويعد عواد من الحراس المميزين في الفترة الأخيرة، ومن المرشحين لحراسة مرمى منتخب مصر في المباريات المقبلة قبل منافسات كأس الأمم الإفريقية.