"أنتم عصابة" .. كواليس مشادة دوناروما ونابولي عقب سقوط ميلان

لقطات مثيرة عقب اللقاء

نقلت عدسات الإعلام تفاصيل ما دار بين حارس ميلان جيانلويجي دوناروما وفريق نابولي عقب هزيمة فريقه مساء الأحد في منافسات السيري آ الإيطالية.

ميلان خسر بهدف نظيف أمام ضيفه نابولي مساء الأحد، ليتوسع الفارق بينه وبين المتصدر إنتر إلى تسع نقاط في صراع الصدارة.

وشوهد دوناروما وهو يحاول الاشتباك مع لاعبي نابولي عقب انتهاء اللقاء، لولا تدخل قائد البارتينوبي لورينزو إنسيني الذي قام بإبعاده عن لاعبي فريقه الغاضبين.

وقالت "كورييري" إن الحارس الشاب قال لجينارو جاتوزو ولاعبيه: "أنتم عصابة"، وذلك بسبب الاحتجاجات من قبل فريق نابولي على التحكيم.

وطالب لاعبو نابولي بطرد تيو هيرنانديز في الدقائق الأخيرة بسبب تدخله العنيف على فيكتور أوسيمين، بينما احتجوا على مطالبة نفس اللاعب بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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تيو هيرنانديز هو الآخر أثار الجدل بعد نشره منشوراً عبر إنستجرام سخر فيه من حكم اللقاء، قبل أن يقوم بحذفه عقب تداول الصورة على منصات التواصل.

وقام الحكم فابريزيو باسكوا بإخراج البطاقة الصفراء لتيو على إثر تدخله على أوسيمين، بينما طرد أيضاً أنتي ريبيتش من ميلان بنهاية اللقاء بعد أن قام بسب والدته بحسب تقارير متداولة.