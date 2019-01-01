أنباء عن تعثر انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

يبدو أن الصفقة لن تتم في الشتاء

كشفت الصحف الفرنسية عن آخر مستجدات مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، بعد ارتباط اسمه بأتلتيكو مدريد في الأسابيع والأيام القليلة الماضية.

وتحوم الشكوك حول مستقبل صاحب الـ32 عامًا في الآونة الأخيرة، نظرًا لخروجه من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل طوال النصف الأول من الموسم.

وتحول مهاجم نابولي السابق، لخيار بديل بالنسبة لمدرب النادي الباريسي، وذلك منذ استعارة الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر في فصل الصيف الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن عملية انتقال كافاني من "حديقة الأمراء" إلى "واندا متروبوليتانو" لن تتم بأي حال من الأحوال في يناير المنتظر.

ولم تُفصح الصحيفة عن أية تفاصيل أخرى، باستثناء التأكيد أن نسبة إبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي تكاد تكون صفر%.

ويعيش كافاني لحظات صعبة في موسمه الأخير مع بطل الليج1 آخر عامين، ليس فقط لتجاهله من قبل توخيل، بل أيضًا لتجاهل ملف تجديد عقده من قبل ابن قارته البرازيلي ليوناردو.

وحط كافاني الرحال إلى عاصمة الضوء والموضة في صيف 2013، قادمًا من نابولي في صفقة ضخمة، كبدت الخزينة الباريسية ما يزيد عن 60 مليون يورو، وخلال هذه الفترة فاز مع الفريق بكل الألقاب المحلية، وهكذا أصبح الهداف التاريخي للنادي برفع غلته لـ196 هدفًا في مختلف المسابقات.