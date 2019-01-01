أنباء سعيدة لوسط ميلان أمام يوفنتوس وغياب دوناروما

ميلان ومهمة خطيرة أمام يوفنتوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيعود الإيفواري فرانك كيسييه، إلى صفوف ميلان الإيطالي في مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

بينما سيغيب الحارس الشاب جانلويجي دوناروما لمدة أسبوعين، ليُفسح المجال للحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا.

وحسب سكاي سبورت إيطاليا، فأن الإيفواري تدرب مع زملائه اليوم، الخميس.

وسيكون موجودًا في قائمة الروسونيري لمواجهة البيانكونيري، يوم السبت المقبل، بعدما غاب عن مواجهتي سامبدوريا وأودينيزي.

ووفقًا للاجازيتا ديللو سبورت، سيعود دوناروما إلى تدريبات الفريق في الثامن عشر من أبريل المقبل، ليغيب عن مواجهتي يوفنتوس ولاتسيو.

وغاب اللاعب بسبب إصابة عضلية، خاصة أن بعض التقارير أشارت عقاب اللاعب بعدم المشاركة أمام سامبدوريا بسبب خلافه مع بيليا في مباراة إنتر بالديربي.

ويعود كيسييه بعد إصابة لوكاس باكيتا، في مباراة أودينيزي والتي قد يغيب بسببها من أسبوعين لشهر، لإلتواء في الكاحل.