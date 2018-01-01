أنباء سعيدة لسولشار - سانشيز يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

اللاعب التشيلي لم يشارك مع الشياطين الحمر منذ التعادل السلبي مع كريستال بالاس

عاد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لتدريبات مانشستر يونايتد، بعد غيابه لفترة طويلة عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

سانشيز لم يظهر مع الشياطين الحمر منذ التعادل السلبي مع كريستال بالاس، بعد معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

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المدرب السابق جوزيه مورينيو أكد أن اللاعب سيستمر غيابه حتى بداية العام الجديد.

الدولي التشيلي ربما لن يلحق بفترة البوكسينج داي، ولكنه تواجد اليوم بصالة الألعاب الرياضية بساحة كارينجتون لتدريبات مانشستر.

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ونشر اللاعب صورة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يستعد مرة أخرى عن طريق التأهيل البدني.

ومن المتوقع أن يستمر استعداد سانشيز على أن يلحق بالفريق مع بداية عام 2019، ليبدأ تجربة جديدة مع المدرب المؤقت أولي سولشاير.

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جدير بالذكر ان سانشيز عانى من حالة هبوط في المستوى منذ انتقاله قادماً من أرسنال الصيف الماضي، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف في 30 مباراة.