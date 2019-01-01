أنباء سعيدة لريال مدريد وبرشلونة - بايرن ميونيخ ينسحب من سباق يوفيتش

صراع أوروبي محتدم على التعاقد مع المهاجم الصربي خلال الميركاتو الصيفي القادم

يواصل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، جذبه لأنظار عمالقة أوروبا بتألقه اللافت مع أينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

العيدد من الأندية تريد الهداف المتألق في الدوري الألماني، أبرزها برشلونة، ريال مدريد، أرسنال، بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت صرف بايرن النظر عن ضم يوفيتش، مفضلين الذهاب لتيمو فيرنر مهاجم لايبزج.

وهو ما يفسح الطريق أمام باقي الأندية للحصول على خدماته، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

كيف حال قدمك؟

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صف لنا كيليان مبابي🗣️

أسئلة كثيرة يجيب عنها الساحر البرازيلي نيمار في لقاء حصري👇 pic.twitter.com/KKgKhnYDeV — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

ريال ينتظر المهاجم البرازيلي رودريجو الذي يصل للنادي في يوليو المقبل.

ويحاول أيضاً التعاقد مع نجم كبير بحجم نيمار من باريس سان جيرمان، ولكنه لا يستبعد أي محاولة للتفاوض مع يوفيتش.

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وفي حالة تأخر ريال في سباق المهاجم الصربي، يأتي مانشستر سيتي وبرشلونة في حالة تأهب، خاصة الأخير الذي سبق وأن قدم عرضاً له في يناير لكن تم رفضه.

يذكر أن يوفيتش البالغ من العمر 21 عاماً سجل 21 هدف في 29 مباراة لعبها هذا الموسم.