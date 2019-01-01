أنباء سارة حول إصابة جريزمان أمام تشيلسي

تعرف على أحدث تطورات إصابة جريزمان

كشفت تقارير صحفية حول أحدث تطورات إصابة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة بعد أول مشاركة له بقميص النادي الكتالوني.

جريزمان لم يكمل مباراة تشيلسي في كأس راكوتين الودي بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ الفرنسي لا يعاني من أي إصابة خطيرة وجاهز لخوض مباراة فيسيل كوبي خلال الفترة التحضيرية.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 28 عامًا شارك في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، دون أي مشكلة مما يرجح أن خروجه من اللقاء كان إجراءًا احترازيًا.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد يحاول حرمان برشلونة من الاستفادة من جريزمان بتقديم شكوى رسمية لمنع قيده في الليجا.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية، قد أشار إلى إمكانية معاقبة برشلونة أو اللاعب بعد شكوى الروخي بلانكوس.