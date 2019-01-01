بعد أنباء رحيل راموس - ريال مدريد يتحرك نحو كوليبالي

نابولي يرفض كل العروض للنجم السنغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد هو أحدث الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي الصيف المقبل.

وخرج الإعلام الإسباني مساء الجمعة بتقارير تتحدث عن إمكانية مغادرة قائد الفريق سيرخيو راموس بعد الموسم المخيب.

"كوريري" قالت إن ريال مدريد تقدم بالفعل بعرض قيمته 90 مليون يورو لضم المدافع السنغالي، ولكن نابولي رفضه مباشرة.

ويملك كوليبالي في عقده شرطاً جزائياً بقيمة 150 مليون يورو للأندية غير الإيطالية الراغبة في التعاقد معه.

ريال مدريد يدخل في محادثات لضم ظهير ليون

المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش وصفقة انتقال بيل إلى إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ pic.twitter.com/AgZJMojgo0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وحاول مانشستر يونايتد، بحسب الإعلام الإيطالي والإنجليزي، ضم كوليبالي في وقت سابق، ولكن النادي الإيطالي رفض العرض.

كوليبالي سيختم موسمه هذا الأسبوع عندما يلعب نابولي أمام بولونيا بالجولة الأخيرة في إيطاليا، وقد تُوج بجائزة أفضل مدافع بالبطولة.