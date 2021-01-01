أنباء حزينة .. إصابة بيكيه أسوأ من المتوقع

اللاعب صاحب هدف التعادل الثمين مع إشبيلية

تحدثت آخر الأنباء القادمة من برشلونة عن أن إصابة مدافع الفريق جيرارد بيكيه أسوأ من المتوقع عقب الفحوصات التي خضع لها الخميس.

بيكيه كان صاحب هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأخيرة من لقاء إشبيلية الأربعاء لحساب إياب كأس ملك إسبانيا، ولكن خرج مصاباً في الوقت الإضافي.

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وقال بيان النادي الرسمي إن الفحوصات التي خضع لها قلب الدفاع مساء الخميس كشفت عن تعرضه لالتواء في أربطة الركبة الداخلية.

وخضع اللاعب لفحوصات أولية بعد اللقاء مباشرة في ملعب اللقاء أكدت أن الإصابة ليست مثل التي تعرض لها هذا الموسم وأبعدته لقرابة ثلاثة أشهر.

ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب المخضرم للملاعب بحسب التقرير، وسيتم تقييم حالته بشكل دوري بالأيام المقبلة.

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بيكيه عاد للمشاركة في لقاء باريس سان جيرمان القاري الشهر الماضي بعد سابق إصابته في مباراة أتلتيكو مدريد بالليجا في نوفمبر الماضي.

ويعاني برشلونة هذا الموسم مع الإصابات على صعيد الخط الخلفي في ظل تعاقبها على مدافعيه، وآخرهم رونالد أراوخو.