"أنا من مشجعي الدوري الإيطالي" .. ليفاندوفسكي يلمّح بالرحيل عن بايرن ميونخ

هل يرحل ليفاندوفسكي؟

قال أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ إنه من محبي الدوري الإيطالي والذي سمع عنه الكثير من الإيجابيات في الماضي، وواجه أنديته في دوري أبطال أوروبا.

سأله موقع توتو سبورت عما إذا كانت فترة يقضيها في إيطاليا يمكن أن تروق له فيما تبقى من مسيرته، ورد النجم البولندي كان مثيرًا للجدل حول مستقبله.

وقال ليفاندوفسكي: "لقد تحدثت إلى الكثير من الناس عن كرة القدم الإيطالية، وأخبروني بأشياء مختلفة عن الدوري وكرة القدم هناك، أنا أحب الدوري الإيطالي"..

وأضاف: "أعرف بعض الفرق جيدًا لأنني واجهتهم في دوري الأبطال.الحقيقة، مع ذلك، هي أن لدي علاقة خاصة مع بايرن ميونخ، أشعر بشعور رائع في هذا النادي".

وتابع: "ما فعله فليك سيُسجل في التاريخ لأنه شيء ملحمي وعظيم، في عام 2020، رفعنا جميع الألقاب وكسرنا العديد من الأرقام القياسية معه، نحن بايرن ميونخ، لذلك سنبذل قصارى جهدنا في محاولة للفوز بكل شيء أيضًا مع ناجلسمان".

وأردف: "بالنسبة لي، لن يتغير الأمر كثيرًا، يجب أن أسجل مع فليك وسأفعل الشيء نفسه مع المدرب الجديد لمساعدة الفريق، تسجيل الأهداف هو أقرب شيء بالنسبة لي".

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يذكر أن بايرن ميونخ قد خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ذلك أعلن فليك رحيله عن الفريق البافاري بنهاية الموسم.