"أنا لست قرداً".. بالوتيلي: القرود أذكى من العنصريين!
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شارك العديد من نجوم كرة القدم أصحاب البشرة السمراء في وثائقي عن العنصرية في عالم كرة القدم.
الفيلم الذي يسمى "أنا لست قرداً"، من إنتاج مارك سوفوريل ولاعب وسط روما السابق أوليفييه داكورت.
وعلى رأس المشاركين يأتي الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق، والفرنسي باتريك فييرا نجم وسط آرسنال ويوفنتوس السابق، ومواطنه صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، إلى جانب الإيطالي ماريو بالوتيلي.
وقال بالوتيلي:"لا أملك شيئاً ضد القرود، ولكن في الحقيقة، أنا واثق بنسبة 100% أن القرود أكثر ذكاء من العنصريين".
وسيعرض الوثائقي في السادس من يناير المقبل على كانال بلوس الفرنسية، بينما تم طرح بعض المقاطع كترويج دعائي.