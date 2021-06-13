أناقة أم تخرج من المدرسة؟ ردود أفعال ساخرة على "بدلة" منتخب إسبانيا

لقطة طريقة للغاية..

تلقى لاعبو منتخب إسبانيا دافيد دي خيا وسيزار أزبيلكويتا وجوردي ألبا تعليقات ساخرة للغاية على البدلة الرسمية التي ارتدوها في صورة عبر إنستجرام.

ويستعد المنتخب الإسباني لافتتاح مبارياته في بطولة يورو 2020 بمواجهة السويد في إشبيلية، وقد ظهر الثلاثي وهم بجوار حافلة المنتخب لدى وصولها إلى الأندلس.

وعلى الرغم من أن الصورة توضح العلاقة الجيدة والأجواء المميزة داخل معسكر إسبانيا بعد التوترات الأخيرة بسبب فيروس كورونا، إلا أن السخرية كانت العنوان الرئيسي للتعليقات عليها.

أحد تلك التعليقات الساخرة من الزي الرسمي أتت من الممثل الكوميدي الإسباني إينياكي أوروتيا، الذي كتب لدي خيا "يبدو أنه يوم التخرج في مدرسة داخلية!".

حارس مانشستر يونايتد رد بحس الدعابة لديه وقال له "لقد أجرينا الامتحانات النهائية" ليرد الممثل "بالتوفيق في الرياضيات واللغات!".

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من ضمن التعليقات أيضًا كان أولئك الذين شبهوا ثلاثي منتخب إسبانيا بمجموعة من الممثلين في المسلسل الشهير elite الذي يبث على منصة نتفليكس.

في النهاية كان واضحًا للغاية تقبل دي خيا - الذي نشر الصورة - لهذه التعليقات الساخرة، وإن كان زي الثلاثي كان في غاية الأناقة ولم يسلم من السخرية فقط بسبب ذلك.