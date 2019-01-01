أم صلال يتلقى ضربة موجعة بإصابة حارسه

باسل زيدان يغيب عن مباريات أم صلال المقبلة بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

تعرض باسل زيدان حارس مرمى نادي أم صلال بكسر في مرفق القدم وفقًا لما أعلنه النادي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.

ومن المقرر أن يخضع باسل زيدان لعملية جراحية في مستشفى أسبيتار يوم الأحد.

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في نفس الوقت أبدى راؤول كانيدا المدير الفني للفريق حزنه على إصابة اللاعب، وأعلن على استعداده لتجهيز الحارس البديل في الفترة المقبلة.

جاءت إصابة اللاعب أثناء مواجهة فريق أم صلال أمام فريق الشمال وانتصار الأول بثلاثية مقابل هدف في كأس أمير قطر.

يشار إلى أن أم صلال بهذا الانتصار قد ضمن العبور للدور الثالث من البطولة.