أمين يونس: يوفنتوس لا يلعب كرة قدم جميلة

اللاعب الألماني أمين يونس صاحب الأصول اللبنانية نجم فريق نابولي يؤكد أن يوفنتوس لا يقدم كرة قدم جميلة ويعتمد على الحسم بشكل أكبر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أمين يونس نجم فريق نابولي القادم في الصيف الماضي من صفوف أياكس الهولندي على سعادته في صفوف البارتينوبي خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يونس وأكد خلالها أن حالته أصبحت أفضل في الفترة الأخيرة عقب التعافي من الإصابة التي لحقت به مع بداية الموسم.

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وقال يونس: "حالتي البدنية تحسنت كثيرًا عما كانت عليه الأمور عندما جئت لهنا في الشهور الأولى لي مع فريق نابولي، الآن أشعر أنني في منزلي".

وأضاف: "الأمور في البداية كانت صعبة للغاية فأنا في بلد مختلفة تتحدث بلغة جديدة بالنسبة لي، وبعد ذلك تعرضت للاصابة ولم ألعب حتى ديسمبر".

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وأكمل: "يوفنتوس لا يلعب كرة قدم جميلة، لكنهم يلعبون بطريقة فعالة أكثر، ولديهم نجومًا بخبرات كبيرة مثل كريستيانو وكليليني، وفي نابولي نلعب كرة أقرب لكرة أياكس، لكننا خسرنا نقاط أمام فرق مثل كييفو وساسولو".

جدير بالذكر أن أمين يونس كان قد شارك في سبع مباريات مع نابولي هذا الموسم بواقع 181 دقيقة، سجل خلالهم هدفين رفقة الفريق كانا في الدوري الإيطالي.