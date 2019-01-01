أمير مرتضى يوضح سبب تأخر إعلان صفقات الزمالك

جماهير الزمالك تنتظر صفقة مهاجم الفريق الجديد

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أصدر قطاع الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أمير مرتضى منصور، بيانًا رسميًا بشأن تأخر الإعلان عن الصفقات الشتوية.

ويستعد الزمالك للإعلان عن صفقة مهاجم قوي خلال الساعات القليلة المقبلة، دعمًا للفريق استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

وجاء بيان قطاع الكرة بالزمالك، يؤكد أن أسلوب التكتم والسرية هو السائد في الوقت الحالي بصفقات الزمالك للنجاح في إنهائها. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وتضمن البيان 5 نقاط هم على النحو التالي:

١-عدم تشتيت لاعبي الفريق المرحلة الحالية بتلك الأخبار خاصة اننا نطمح للفوز بالمباريات القادمة لمواصلة الانتصارات بالمشوار المحلي والإفريقي.

٢-الانتهاء من المرحلة الأولى وهو التحضير للصفقة بخلو مكان لأجنبي بقائمة الفريق، بخروج اللاعب كاسونجو على سبيل الاعارة لنهاية الموسم مقابل ٨ ملايين جنيه والاستفادة ماديًا من إعارته بعد موافقة الجهاز الفني و تلبية لرغبة اللاعب في خوض التجربة بالوحدة السعودي.

٣- سوف يتم الإعلان عن اسم اللاعب الجديد في أقرب فرصة وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بانتقاله لصفوف الفريق.

٤-السرية و التكتم هو أسلوب إدارة الكرة منذ بداية الموسم بشكل عام وأيضاً بسبب رغبة النادي في التفاوض وحسم التعاقد مع اللاعب وناديه مباشرة دون اي مزايدات من بعض الوكلاء أو ضغوط إعلامية قد تزيد من قيمة الصفقة.

٥-كما صرحنا قبل ذلك التدعيمات سوف تكون في أضيق الحدود و بالتنسيق الكامل مع المدير الفني و ستكون اضافات قوية يستفيد منها الفريق في مشواره.

وكان الزمالك أعلن رسميًا إعارة كاسونجو إلى الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 8 ملايين جنيه.