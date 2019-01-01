أمير مرتضى منصور: لهذا السبب تم استبعاد جمعة من مواجهة سموحة!

المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك يشرح سبب استبعاد صالح جمعة من مواجهة سموحة

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك أن استبعاد عبدالله جمعة من مواجهة سموحة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري يأتي هدفًا لإراحته من ضغط المباريات المتتالية.

أمير مرتضى منصور قال للموقع الرسمي للزمالك: "مدرب الفريق كريستيان جروس يعتمد على سياسة التدوير من أجل عدم إرهاق اللاعبين".

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ومن المقرر أن يستضيف ملعب بتروسبورت يوم الأربعاء المباراة التي ستقام في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري

تأتي مواجهة سموحة بعد أيام من مواجهة الأهلي في الديربي القاهري يوم السبت الماضي.

ويدخل الزمالك المباراة وفي رصيده أربع وخمسين نقطة من 23 مباراة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه وغريمه الأزلي الأهلي بفارق نقطتين قبل مباراة الأخير أمام الاتحاد السكندري.