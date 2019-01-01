أمير مرتضى عن تناول حامد منشطات: مستحيل.. هذه شائعات مغرضة

طارق حامد تتردد حوله أقاويل عن نتيجة إيجابية في العينة المأخوذة منه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استنكر أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ما تردد عن تناول طارق حامد؛ لاعب وسط الفريق، منشطات، مؤكدًا أنها شائعات غرضها هز استقرار الفريق.

بعض التقارير تردد خلال الساعات الماضية تشير إلى ظهور نتيجة إيجابية في العينة المأخوذة من اللاعب لدى الاتحاد الأفريقي "كاف"، عقب مواجهة جور ماهيا الكيني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أمير، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "إيجابية بعض العينات التحليلية للاعبي الفريق شائعة مغرضة وسخيفة، ولا أساس لها من الصحة".

مستشار الزمالك يرد على العينة الإيجابية لمنشطات طارق حامد

وأضاف: "تلك إشاعة مغرضة هدفها التأثير على الفريق قبل خوض مباراته الحاسمة أمام نصر حسين داي، ومن المستحيل أن يتناول أي لاعب بالفريق أي أدوية قبل الرجوع إلى طبيب الفريق".

يذكر أن الفارس الأبيض كان قد حقق الفوز أمام جور ماهيا برباعية نظيفة، ليحيي آماله بقوة في التأهل لدور الـ8.

ويحتاج الأبيض للفوز في اللقاء المقبل أمام نصر حسين داي الجزائري، المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ8 دون النظر لنتائج منافسيه.