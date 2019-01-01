أمير مرتضى: عبد الحفيظ يستهلك الجماهير وهذه ليست أجواء كرة قدم

صراع التصريحات بين مسؤولي الأهلي والزمالك مستمر!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على اعتراض سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن قرارات لجنة المسابقات حول مواجهة الأبيض أمام المقاولون العرب، مؤكدًا أنه لا يعطي بالًا لمثل هذه التصريحات.

عبد الحفيظ كان قد أبدى استيائه من قرار لجنة المسابقات حول تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب لمدة 24 ساعة، موضحًا أنه تم رفض تأجيل لقاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المقابل تم الموافقة على طلب القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "لا أركز في مثل هذه الأحاديث، من أول الموسم الأهلي كان وضعه سيئًا ولم نكن نتحدث وقتها، هم يريدون أن يتحدثوا بهذه الطريقة حتى يرى الجمهور أنهم يعملون، لكن هذه ليست أجواء كرة قدم، في الأخير الأهم مستوى الفريق وليس تأجيل مباراة، والأقوى دائمًا في الملعب".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ موظف وغير ضامن مكانه، لذلك يستهلك الجماهير من خلال إظهار عمله، لكن نحن لا نتأثر بهذا الكلام ولانتابعه ولاعبو الزمالك بعيدون كل البعد عن هذه الأحاديث".

حول تقليص فارق النقاط بين الأهلي والزمالك بالدوري إلى نقطة واحدة فقط، علق: "ليس هناك أي ضغط علينا، نتائجنا بالفترة الماضية سوء توفيق مننا، وانخفاض مستوى مننا، ليس له علاقة بأي شيء آخر، نعم نعاني من ضغط مباريات، لكننا لا نتحجج وجاهزون لأي مباراة ولن نهرب، قد نستاء من موعد مباراة، لكن في الأخير سنخوض اللقاء".

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وعن طلب تأجيل مواجهة الأبيض أمام الزمالك: "بالتأكيد تأجيل أي لقاء يفرق مع اللاعبين، لكن ليس لدينا أي مشكلة في خوض اللقاء رغم الضغط، لأن الفرق الكبيرة لا تتحجج، في الأخير سنلتزم بقرارات اتحاد الكرة، لأننا نريد استكمال المسابقة".

رئيس القلعة البيضاء كان قد أكد عدم خوض فريقه مواجهة المقاولون في 14 من الشهر الجاري، موضحًا أنه عقب مواجهة جور ماهيا الكيني اليوم الأحد، سيتجه الزمالك إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي في 17 من الشهر الجاري.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد خمس نقاط، خلف جور ماهيا صاحب الست نقاط، ونصر حسين داي صاحب السبع نقاط.