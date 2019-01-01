أمير مرتضى: سنصحح أخطاء الكونفدرالية وهدف بوطيب في إنبي ليس سهلاً

الزمالك لم يتذوق طعم الفوز في دور المجموعات من الكونفدرالية بعد خسارة وتعادل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أمير مرتضي المشرف العام على فريق الزمالك، أن هدف فريقه هو مواصلة الانتصارات في الدوري أيا كان المنافس لتحقيق اللقب.

وحقق الزمالك اليوم فوزاً هاماً على حساب إنبي بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "فوزنا على إنبي كان مستحقاً، سيطرنا على المباراة واهدرنا العديد من الفرص المحققة".

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وأكمل: "هدفنا الفوز بكل مباراة مهما كان المنافس، نريد الاستمرار في الصدارة والحصول على اللقب، الفترة القادمة سنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في البطولة الأفريقية".

وتابع: "الهدف الذي سجله بوطيب اليوم، أعتقد انه يعتبر هدفاً صعباً، لقد ضغط بقوة على حارس إنبي ونجح في استخلاص الكرة منه وتسجيلها".

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الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر، ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 22 مباراة.