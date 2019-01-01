أمير مرتضى: جئنا الجزائر للفوز على نصر حسين داي

الزمالك يسعى للفوز على نصر حسين داي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نصر حسين داي، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، غدًا الأحد، أملًا في خطف بطاقة التأهل.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "أتينا إلى الجزائر لتحقيق الفوز على نصر حسين داي وضمان التأهل إلى دور الـ8".

وأضاف: "الفريق الجزائري يضم الكثير من اللاعبين المميزين، ولكنني أثق بشكل كبير في لاعبي الزمالك، الذين قدموا عهدًا لإسعاد الجماهير البيضاء".

ويتاح للزمالك الفوز أو التعادل للتأهل مباشرة دون النظر لنتيجة اللقاء الأخر بين بترو أتلتيكو جورماهيا، في الجولة الأخيرة، وفي حالة الخسارة ينتظر تعادل الفريقين.

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ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، بينما يأتي بترو أتلتيكو ثانيًا برصيد 7 نقاط بينما يأتي نصر حسين داي بنفس الرصيد بينما يتذيل جورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.