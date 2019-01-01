أمير مرتضى: انتهت سياسة الحساب بالقطعة ولا تضغطنا نتائج الخصوم

المشرف العام على الكرة بالزمالك يتحدث عن مستقبل الفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على أن مشوار الدوري الممتاز لا يزال طويلًا، والتعادل مع طلائع الجيش ليست نهاية فريقه.

الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز، مساء أمس الأربعاء.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "من الوارد أن يتعادل أو يخسر أي فريق، ومازال الزمالك متصدرًا للدوري، ولا ينتظر إلى نتائج منافسيه، لأن الهدف هو الفوز في جميع المباريات".

وتابع: "الزمالك قادر على تعويض التعادل الأخير أمام طلائع الجيش، والجميع لديه ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني، والعودة سريعًا إلى الانتصارات مجددًا".

🎤- أمير مرتضى منصور واثق من حصد الزمالك للقب الدوري هذا العام. pic.twitter.com/GMbnjRWZmj — جول مصر (@goaleg) February 21, 2019

المشرف العام على الكرة بالزمالك، شدد على أن سياسة الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك، وهناك دعم كامل من جانب الإدارة للاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج بمختلف البطولات".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "لدي الثقة الكاملة في عودة الفريق للانتصارات المحلية والإفريقية، وإسعاد الجماهير".

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الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 52 نقطة، ويأتي خلفه بيراميدز والأهلي برصيد 45 نقطة.