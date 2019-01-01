أمير مرتضى: الفوز أمام بترو أتلتيكو معنوي والجميع ضخم كبوة الزمالك

الفارس الأبيض يقتنص أولى ثلاث نقاط له بمجموعات الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المنافسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مشتعلة ولن تحسم إلا في الجولة الأخيرة، موضحًا أن فوز فريقه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي له مكاسب عديدة.

الفارس الأبيض عاد من أنجولا بفوز مهم بهدف نظيف، سجله المغربي حميد أحداد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "المجموعات ستحسم في آخر جولة، جميع المجموعات وليس الزمالك فقط، كنا نمر بكبوة في ثلاث مباريات، لكن الناس ضخموا الأمر، كل ما في القصة أننا بفبراير تعادلنا مباراة بالدوري ومباراتين بالكونفدرالية وهُزمنا أمام جور ماهيا، ربما هذا ما جعل البعض يظل أن الزمالك به أزمة".

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وأضاف: "بالأمس حققنا فوز معنوي كوننا انتصرنا خارج أرضنا، وأعادنا للمنافسة من جديد، كما أن الفوز جاء دون الثلاثي طارق حامد وكهربا ومحمود علاء وهم مهمين مما يمنح الثقة لبقية اللاعبين، خاصة حميد أحداد الذي سجل أمس أولى أهدافه مع الزمالك ومحمود عبد العزيز الذي لم يشعرنا بغياب طارق حامد، لذلك هو فوز معنوي أكثر منه يتعلق بالمنافسة في البطولة".

وعن منح مكافأة للاعبين 50 ألف جنيه بعد الفوز، أوضح: "رئيس النادي رصد المكافأة قبل المباراة، لكنني رفض تبليغ اللاعبين بها إلا بعد اللقاء، هو دائمًا ما يحاول تحميس اللاعبين، وقبل المباراة طالبهم بالانتصارات وفي المقابل سيرصد مكافآت لهم".

يذكر أن فوز الأمس هو الأول للزمالك بدور المجموعات، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأخيرة برصيد خمس نقاط، بينما يتصدر نصر حسين داي الجزائري بسبع نقاط، يليه جور ماهيا الكيني بخمس نقاط، وفي المركز الأخير يأتي الفريق الأنجولي بأربع نقاط.