أمير مرتضى: من الصعب مشاركة بوطيب بمواجهة المقاولون العرب

الزمالك أتم مهمته الأفريقية ويعود للدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي خالد بوطيب؛ مهاجم الزمالك، بمواجهة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، حيث سيعوقه منتخب بلاده عن المباراة.

الفارس الأبيض يلاقي ذئاب الجبل بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز.

وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "حدثت اتصالات بين رئيس النادي ورئيس الاتحاد المغربي، لكن من الصعب أن يتخلف بوطيب عن معسكر المغرب، لأنه هو المهاجم الأساسي لمنتخب بلده".

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وأضاف: "حتى الآن لم نتلق ردًا رسميًا إلا أنني أعتقد أن الاستثناء الذي حصلنا عليه للتونسي فرجاني ساسي بتغيبه عن معسكر منتخب بلده الجاري من الصعب أن نحصل عليه لبوطيب".

يذكر أن المغرب تستعد لملاقاة مالاوي في 22 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، ثم تواجه الأرجنتين وديًا في 26 من الشهر نفسه.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بـ56 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي، صاحب الوصافة، وإن كان الأخير يتقدم بمباراة واحدة.