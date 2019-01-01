أمير توفيق يكشف - حقيقة مفاوضات كهربا وطارق حامد ورحيل معلول وأزارو

مدير التعاقدات يكشف لأول مرة القيمة الحقيقية لصفقة حسين الشحات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، دخول ناديه في مفاوضات مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك السابق ومحترف أفيس البرتغالي الحالي، مؤكدًا أنه حال التفكير به فالحديث سيكون مع ناديه البرتغالي.

كانت عديد التقارير قد حملت مسؤولي القلعة الحمراء مسؤوليه هروب اللاعب من الفارس الأبيض، بداعي عدم قانونية عقده مع الزمالك، وسعيًا للحصول على خدماته في يناير المقبل.

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وقال توفيق، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "كهربا لاعب جيد وصاحب إمكانيات رائعة، لكننا حتى الآن لم نتحدث معه على الإطلاق، وليس لدينا أي يد في انتقاله إلى البرتغالي، كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، كما حدث قبل أن نتعاقد مع فايلر، رددوا أسماء كثيرة، وفي الأخير تعاقدنا مع السويسري وهو لم يتحدث عنه أحد نهائيًا".

وأضاف: "كل شخص يكتب ما يريده دون معلومة حقيقية، لدينا في الأهلي نظام معين نسير عليه، هناك رؤية فنية للمدرب ثم لجنة فنية ثم لجنة التعاقدات، وحتى الآن لم يطلب مني أي طلب يخص كرة القدم، كل ما يثار اجتهادات".

مدير تعاقدات الشياطين الحمر تابع: "بمنتهى الأمانة إذا كنا نريد كهربا، سنتحدث مع ناديه البرتغالي، لأننا لا نعرف ظروفه القانونية، وإذا كان هناك حاجة للحديث مع أطراف أخرى، سنبحث الأمر ونقيم الموقف القانوني، لكن حاليًا حتى لم نجس النبض في الصفقة".

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وبسؤاله عن القيمة الحقيقية لصفقة حسين الشحات، أجاب: "الشحات كلف خزينة الأهلي أقل من نصف المبلغ الذي تردد في الإعلام، والذي قدر بـ150 مليون دولار، هذا الرقم غير صحيح بالمرة، الصفقة كلفتنا 5 مليون دولار أي 80 مليون جنيه، وهو تنازل عن رقم كبير من أجل ارتداء الفانلة الحمراء، حتى أن الأهلي لم يدفع الخمسة ملايين بالكامل بل ساهم بها الشحات، لأنه كان يريد اللعب للقلعة الحمراء.

"نحن لا نزايد، لكن الشحات عُرض عليه أرقام ضخمة من منافسي الأهلي داخل مصر وخارجها، لكنه رفض وقال العين والأهلي فقط، والنادي الإماراتي احترم رغبة اللاعب، رغم العروض الكبيرة الأخرى".

وبالانتقال للحديث عن تلقي المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، عرضًا مغريًا من الصين مؤخرًا، علق: "اللاعب معنا من الموسم الماضي، ولم يتلق أي عروض ولا حقيقة للعرض الخليجي الضخم الذي رفضه الأهلي، نحن نتعامل بالأوراق الرسمية، ولم يصله أي عرض، سوى عرض إعارة لا يليق به ولا بالأهلي".

"أزارو مستمر معنا في يناير، كل ما يقال مؤخرًا عن الصين، نحن لا نعرف أساسه، هو مستمر معنا ولا نية لرحيله".

وعن العروض التي تلقاها التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق: "كله كلام وسطاء، وعلي كان واضحًا من البداية، يريد الاستمرار معنا، لحبه لحب جمهور الأهلي له وللتقدير الذي يحظى به هنا، ولا يزال عقده به ثلاث سنوات مقبلة".

واختتم بالحديث عن طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، والتي أكدت عديد التقارير وجود أزمة بينه وبين مسؤولي الأبيض واقترب رحيله: "لم نفكر على الإطلاق في حامد، هو لاعب جيد، لكننا لدينا أفضل اللاعبين في وسط الملعب، لدينا حمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق وحسام عاشور".

لاعب وسط الفارس الأبيض كان قد أكد أنه طفح به الكيل ولن يصمت مرة أخرى، في رسالة غامضة، أثارت أنباء عن وجود أزمة جديدة في الزمالك بعد أزمتي حمدي النقاز ومحمود عبد الرحيم "جنش". (طالع التفاصيل)