أميان يُفسد ريمونتادا باريس سان جيرمان ويتعادل معه بأربعة أهداف

في مباراة مثيرة، تعادل باريس سان جيرمان مع نظيره إميان بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا ليكورن في إطار الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وكان باريس هو أول الفرق التي طُبِق عليها مفهوم الريمونتادا حديثًا، أي العودة من بعيد بعد التأخر في المباراة، وذلك عندما عاد برشلونة من هزيمته في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا برباعية، لينتصر في الإياب بستة أهداف لهدف بسيناريو لا يُصدق.

كما أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل في النسخة الأخيرة من الأبطال خرج باريس أيضًا بريمونتادا أصغر على يد مانشستر يونايتد، بعد الفوز ذهابًا في الأولد ترافورد بهدفين نظيفين ثم الهزيمة في حديقة الأمراء بثلاثية.

وحاول باريس أن يقوم هو نفسه بريمونتادا في مباراة إميان، لكنها في النهاية لم تكلل بالنجاح. المباراة كانت مثيرة جدًا، فكانت البداية فيها مفاجئة للغاية، عندما تقدم أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول، بدأها سيهرو جيراسي في الدقيقة 5، ثم عزز جايل كاكوتا في الدقيقة 29.

فوسيني دياباتي أدرك الثالث في الدقيقة 40، ولكن بدأ أندير هيريرا الريمونتادا الباريسية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بهدف كان هامًا للغاية لكتيبة توماس توخيل.

2012 - Paris have conceded 3 goals in the first half of a game for the 1st time since February 2012 against (2-3 at half-time, 4-4 at the end). Surprise.#ASCPSG pic.twitter.com/nLMgnMsHfg