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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أمور: ميسي لا يلعب وهو مصاب وأدرنا الديربي باحترافية

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Getty Images
تعرف على تصريحات أمور عقب مباراة إسبانيول وفوز برشلونة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، أنّ الفريق أدار مباراة إسبانيول بصورة مميزة موضحًا أنّ ليونيل ميسي لا يلعب وهو مصاب.

ب رشلونة انتصر بثنائية ليونيل ميسي في لقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني ليبتعد أكثر بصدارة الليجا.

وقال أمور في تصريحات عقب المباراة: "نحن نقترب أكثر فأكثر من اللقب، ولكن علينا بالاستمرار في العمل والفوز بالمباريات".

وتابع: "الفريق تعامل مع المباراة بصورة جيدة وسيرها على النحو الأمثل رغم أنّ البداية كان هادئة ولكن الأمور صارت على أفضل نحو".

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وحول ليونيل ميسي، علّق نجم البلوجرانا مطلع تسعينيات القرن الماضي: "لا أحد يجبر البولجا على اللعب وهو مصاب، إنّه يعرف جسده جيدًا والأدرى بأفضل طريقة ممكنة للتعامل مع المباريات".

جدير بالذكر أنّ برشلونة ابتعد أكثر بصدارة الليجا واتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 13 نقطة. 

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