أموال الصين تُغري نجم توتنهام للرحيل عن البريميرليج في ميركاتو الشتاء

نادي بكين جوان الصيني يرغب في التعاقد مع لاعب وسط توتنهام هوتسبر موسى ديمبلي في فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن رغبة فريق بيكين جوان في ضم لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبر موسى ديمبلي في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

النادي الصيني كان قد بدأ بالفعل المحادثات مع اللاعب الدولي البلجيكي قبل ستة أشهر من انتهاء عقده الحالي مع توتنهام هوتسبر، حيث يحق لأي لاعب التوقيع لفريقه الجديد قبل انتهاء عقده مع فريقه الحالي بستة أشهر، حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

رسميًا.. سولانكي ينتقل من ليفربول إلى بورنموث

اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا كان قد عاد لتوه للتدريبات بعد تعافيه من إصابة بأربطة الكاحل، ولكنه قد يرحل إلى الصين وفقًا لما ورد في التقارير الصحفية الأخيرة.

على الرغم من إشادة مدرب السبيرز ماوريسيو بوتشيتنيو باللاعب، ورغبته في التعافي سريعًا للمشاركة مع الفريق الأول، إلا أن إدارة النادي اللندني قد ترضخ لبيع اللاعب في ميركاتو الشتاء، للاستفادة منه ماديًا، بدلًا من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية دون مقابل.