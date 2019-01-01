رئيس ليل: سنحسم مصير بيبي بعد كأس إفريقيا

إلى أين يذهب النجم الإيفواري بعد البطولة؟

كشف جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي، عن وجود محادثات مكثفة مع بعض أندية أوروبا لضم لاعبه نيكولاس بيبي.

الجناح الإيفواري يتواجد حالياً مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، عقب مستوى مميز مع ليل على مدار الموسم.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل بيبي، وسط اهتمام من بايرن ميونيخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي ويونايتد بضمه.

لوبيز قال عن تلك الإمكانية:"نعلم بوجود بعض العروض للحصول على بيبي، أردنا إغلاق الملف قبل كأس إفريقيا، ولكن اللاعب أراد التركيز في البطولة".

وأضاف:"نيكولاس يريد الحديث مع المدربين المحتمل عمله معهم، لا أشعر بأي قلق سندرس جميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار".

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وتابع:"هناك محادثات جارية مع أندية كبيرة، ولكن في النهاية كل طرف عليه النظر لأفضل خيار له".

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كأس العالم 2022 💫 pic.twitter.com/I23BsEXhuW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

يذكر أن الجناح المقدم قيمته بـ80 مليون يورو، نجح في تسجيل 23 هدف وصناعة 12 في 41 مباراة بقميص ليل الموسم الماضي.