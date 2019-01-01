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أمم أوروبا 2020 | توتي وفيالي سفيران إيطاليا

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الاتحاد الإيطالي أعلن عن تعيين توتي وفيالي سفراء لهم في يورو 2020
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، وجانلوكا فيالي، نجم يوفنتوس السابق، سفيران للأتزوري في أمم أوروبا 2020.

بطولة أمم أوروبا في 2020 تُقام في العديد من المدن حول العالم من ضمنها ملعب "أوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي تعيين توتي وجانلوكا فيالي سفيران لإيطاليا في بطولة أمم أوروبا في 2020.

ملعب "أوليمبيكو" يستضيف أول مباراة في يورو 2020 كما ستقام مباراتين واحدة بدور المجموعات والأخرى في ربع النهائي.

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وبجانب "أوليمبيكو" تٌقام المباريات في مدن سان بطرسبورج وكوبنهاجن وأمستردام وبوخارست ولندن وجلاسكو وبيلباو ودبلين وموناكو وبودابست وباكو.

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