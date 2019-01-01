خاص | كينيا تنفي رحيل أوديامبو من أمم أفريقيا بداعي العنصرية

اللاعب مستمر ولا حصة للإشاعات عن مغادرته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفت بعثة المنتخب الكيني ما ذُكر حول مغادرة دينيس أوديامبو، لاعب الفريق، البعثة وعدم استكمال أمم أفريقيا بعد تعرضه للعنصرية.

وانتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض اللاعب لعنصرية من قبل الجمهور الجزائري في لقاء الفريقين، مما أدى لغضبه وقراره بعدم استكمال البطولة.

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وقال كين أوكاكا، المسؤول الإعلامي للمنتخب الكيني، حصرياً مع "جول": "لا نعلم شيئًا عن أمر خروج دينيس من المعسكر أو الرحيل عن مصر".

وأضاف: "اللاعب متواجد في معسكر الفريق مثل أي لاعب آخر، ونستعد لمواجهة تنزانيا التي نحاول الفوز بها للتمسك بالتواجد في الدور الثاني".

وختم: "لن نهتم بما يدور حولنا، نحن وقعنا في مجموعة صعبة ولابد أن يكون التركيز مضاعفاً لنقدم افضل ما لدينا".

وتلعب كينيا مساء اليوم، الخميس، ثاني اللقاءات عندما تواجه تنزانيا، وكانت خسرت بهدفين نظيفين أمام الجزائر.