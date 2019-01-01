أمم أفريقيا – الجزائر تواصل الإبداع وتضرب غينيا بثلاثية

الجزائر بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب

ضمن المنتخب الجزائري، تواجده في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على حساب غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت ببينهما على ملعب الدفاع الجوي.

محاربو الصحراء، سيطروا على مجريات اللعب منذ الشوط الأول، منذ الدقائق الأولى، وظهرت أول الفرص الخطرة في الدقيقة 20 عندما استلم بغداد بونجاح عرضية قديورة وسددها ولكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة 25 سجل يوسف البلاليلي الهدف الأول، بعد تمريرة من بونجاح داخل منطقة الجزاء استلمها يوسف وتوغل داخل المنطقة وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 58، أعلن المتألق رياض محرز عن الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعد استلامه عرضية من إسماعيل بن ناصر، استلمها وراوغ المدافع ووضعها ببراعة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثمان دقائق، سجل البديل آدم وناس الهدف الثالث لمنتخب بلاده من تسديدة قوية، بعد عرضية من الرائع إسماعيل بن ناصر.