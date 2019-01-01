أمم أفريقيا .. الأولاد المتعطشين لأول نجاح في الألفية الجديد

لا صوت يعلو في الإعلام أو الشارع المصري على بطولة الأمم الأفريقية التي ستستضيفها البلاد منتصف هذا الشهر، بنظامها الجديد، حيث ستقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بدلاً من النظام القديم بمشاركة 16 منتخبًا، والذي ظل متبعًا منذ بطولة جنوب أفريقيا 1996 وحتى النسخة الأخيرة التي توجت الكاميرون بلقبها على حساب الفراعنة.

وعلى سيرة جنوب أفريقيا، دعونا نلقي نظرة سريعة على هذا المنتخب، الذي سيسجل حضوره هذه المرة، بتواجده في مجموعة الموت الرابعة، جنبًا إلى جنب مع ساحل العاج والمنتخب المغربي والناميبي، وذلك بعد غياب "البافانا بافانا" عن النسخة الـ31، التي استضافتها الجابون قبل يزيد عن عامين.

وبالعودة إلى الذاكرة إلى الوراء، لن نتذكر أية مشاركة لمنتخب الأولاد في بطولات مجمعة لا أفريقية ولا عالمية، وهذا بسبب النظام والقوانين العنصرية التي كانت تحكم البلاد، حتى خروج المناضل الراحل نيلسون مانديلا، الذي وضع حدًا، لمسلسل التفرقة بين أصحاب البشرة البيضاء والسمراء في وطنه.

وكان النظام الديكتاتوري العنصري في جوهانسبرج، يمنع اختلاط أصحاب البشرة البيضاء والسمراء في فريق واحد، وهو ما جعل جنوب أفريقيا خارج عالم كرة القدم، حتى بداية التسعينات، بالأحرى إلى أن قام مانديلا بتعديل هذه القوانين، لتولد اللعبة في جنوب أفريقيا، بأول اتصال مباشر مع العالم الخارجي، بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا 1996.

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ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

صحيح المحاولة الأولى لم تكن ناجحة بامتياز، بعد خسارة البطاقة المؤهلة للبطولة أمام نيجيريا، لكن بعد عامين فقط، عادت جنوب أفريقيا بشكل مختلف، عندما استضافت البطولة عام 1996، وتمكنت من تحقيقها في أول مشاركة لها في الكان، في مفاجأة لم تكن متوقعة آنذاك.

لم يتوقف أصدقاء مارك فيش ولوكاس راديبي ودكتور كومالو وبقية الجيل الذهبي، بإنجاز التتويج بالكان، بل تأهلوا لكأس العالم مرتين على التوالي عامي 1998 و2002، وبينهما لعب على نهائي أمم أفريقيا عام 1998، وخسر أمام مصر بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى، وفي أول بطولة في الألفية الجديدة، حصدوا الميدالية البرونزية، بعد الفوز على تونس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

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لكن الأمر العجيب، أن الزمن توقف مع جنوب أفريقيا منذ بداية القرن الجديد، فقط باستثناء المشاركة الشرفية في المونديال الذي نظمته عام 2010، لم يترك منتخب البافانا بافانا أي بصمة في مشاركاته القارية، لم يتأهل حتى للدور نصف النهائي، وهذه المرة، الآمال معلقة على المدرب الاسكتلندي ستيوارت باسكتر، على أمل أن يعيد الأيام الخوالي، ويذهب على الأقل لأبعد مكان في بطولة مصر.

وتأهل المنتخب الجنوب أفريقي بشق الأنفس للنسخة الـ32، لدرجة أنه كان آخر المنتخبات التي ضمنت بطاقة السفر إلى القاهرة، بعد التغلب على ليبيا بنتيجة 2-1 في موقعة ملعب "الطيب لمهيري"، التي أعطت الأولاد وصافة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، على بعد نقطة من المتصدر المنتخب النيجيري.

وبالنظر إلى موقف جنوب أفريقيا من الصعود، فيمكن القول بأن فرصها لا تقل أبدًا عن أسود أطلس والأفيال، يكفي أن لغة الأرقام تقول إن البافانا بافانا، يمثلون عقدة للمنتخب المغربي، بالفوز عليه 3 مرات من أصل 4 مواجهات مباشرة بينهما في البطولة، والمباراة الرابعة انتهت بالتعادل الإيجابي في نسخة 2004، التي خسرها المغرب في النهائي أمام جاره التونسي.



ويبقى أكثر لاعب يعول عليه المدرب البريطاني هو صانع الألعاب بيرسي تاو، الذي سجل أربعة أهداف للمنتخب في رحلة التصفيات، لكن مشكلته الوحيدة، أنه ما زال يعاني من إصابة، ولم يتأكد بعد ما إذا كان سيكون متاحًا أم لا، ونفس الأمر ينطبق على الحارس إيتوميلينج، هو الآخر لن يكون متاحًا، لكن بوجه عام، يعول المدرب كثيرًا على مجموعة من أبرز لاعبي الدوري المحلي، منهم 6 من فريق صن داونز، الذي قهر الأهلي بخماسية، ومعهم بعض المحترفين، ليواصل مسيرته الناجحة منذ تسلمه المهمة عام 2017.