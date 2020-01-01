أمر ملكي بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة برئاسة عبد العزيز بن تركي

تعديل في هيئة الرياضة السعودية.

أصدر الديوان الملكي السعودي، قرارًا بتحويل الهيئة العامة للرياضة السعودية، إلى وزارة الرياضة.

كما تم إصدار قرارًا ملكيًا، بتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، وزيرًا للرياضة السعودية.

وكانت هيئة الرياضة يترأسها عبد العزيز بن تركي، قبل قرار تحويلها إلى وزارة الرياضة، ليتم اتخاذ قرارًا بتعيينه وزيرًا للرياضة.

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وشهدت الرياضة في عهد الأمير عبد العزيز بن تركي خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات، أبرزها استضافة كأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الإسباني، وغيرها من الفاعليات الرياضية المهمة.

وقبل عبد العزيز بن تركي، كان يتولى تركي آل الشيخ منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.