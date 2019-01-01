أمرابط يطمن جماهير النصر قبل مواجهة الوحدة

النجم المغربي يدعم فريق النصر معنويًا وفنيًا قبل مواجهة الوحدة

فيسبوك تويتر محمد عماد

طمأن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط جماهير فريق النصر السعودي قبل مواجهة فريق الوحدة في الأسبوع رقم 24 من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

ونشر أمرابط فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وقال: "السلام عليكم، الدوري إن شاء الله للنصر، لا تخافوا".

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ويتواجد فريق النصر حاليًا بمركز الوصافة في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد اثنتين وخمسين نقطة، وبفارق أربع نقاط عن جاره اللدود الهلال متصدر الجدول.

بينما يحتل فريق الوحدة الذي يقدم موسمًا استثنائيًا مع مدربه المصري أحمد حسام ميدو المركز السادس في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد أربع وثلاثين نقطة.

وكان أمرابط قد لعب إحدى وعشرين مباراة بقميص النصر في الموسم الحالي أحرز فيها خمسة أهداف.

يذكر أن اللاعب المغربي يخوض موسمه الأول في الدوري السعودي، بعد انضمامه للنصر في ميركاتو الصيف الماضي قادمًا من فريق واتفورد الإنجليزي.

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