أمرابط يسبب حالة من التفاؤل في النصر

المغربي سيغيب عن مواجهة الزوراء العراقي بعد غدٍ الثلاثاء، لكنه سيكون جاهزًا لكلاسيكو الاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تسبب المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، تدريبات العالمي مساء اليوم الأحد، في حالة من التفاؤل بين صفوف فريقه بعد بدأ اليوم الأحد، مراحل العودة للمشاركة في المباريات.

المغربي أصيب في أوائل إبريل الجاري، خلال مواجهة الرائد، بالجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي استدعى سفره للبرتغال.

وبدأ أمرابط الجري حول الملعب وظل تحسن حالته بشكل كبير، مما يؤهله للمشاركة في التدريبات الجماعية للعالمي خلال اليومين المقبلين.

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وتأتي حالة التفاؤل لدى الجهاز الفني للنصر، بعدما تأثر الفريق بغيابه خلال المباراتين الماضيين، أمام الاتحاد والفتح، والذي كلف الفريق خسارة صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي بالهزيمة أمام العميد بنتيجة 3-2.

يذكر أن بعثة النصر تطير غدًا الإثنين إلى العراق، لمواجهة الزوراء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي سيغيب عنها المغربي.

بينما سيكون أمرابط جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه، خلال مواجهة الاتحاد بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في 27 من الشهر الجاري.