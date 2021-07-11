أمرابط يخرج بتصريحات مثيرة عن مستقبله .. النصر أو إسبانيا أو هولندا

أمرابط يكشف عن موعد الكشف عن فريقه

تحدث الهولندي نور الدين أمرابط، جناح نادي النصر السعودي السابق، عن العروض التي يمتلكها الوقت الحالي، من أجل الانتقال لها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد أمرابط مع نادي النصر بنهاية الموسم الماضي، حيث أصبح لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، ويدرس العروض التي وصلت له لاختيار الأفضل بينهم.

أمرابط قال خلال تصريحات عبر قناة "ESPN" هولندا: "لدي خيارات في إسبانيا حاليًا، حيث تحدث معي أندية لعبت لها، وهي موجودة حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني".

اللاعب المغربي يلمح لوصول عرضين له من ناديي ملقة وليجانس، وهما الفريقان اللذان لعب لهما نور الدين أمرابط، قبل الانتقال إلى النصر السعودي.

وعن موقفه من اختيار فريقه الجديد، أكد أمرابط أن الأمر مؤجل حتى نهاية الشهر الجاري، ووقتها سيعلن عن فريقه الجديد، سواء بالاستمرار مع النصر، أو الانتقال إلى ملقة أو ليجانيس.

لاعب النصر السابق أشار إلى أن هناك إمكانية للتجديد لنادي النصر، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب نادي فينورد الهولندي، وسيحدد موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

عاد لينتقم؟ .. الاتحاد يقدم عرضًا كبيرًا لضم نجم الدوري التركي

واختتم أمرابط تصريحاته، مشددًا على أنه يتدرب في صالة ألعاب رياضية صغيرة، تحت قيادة مدرب لياقة شخصي، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة الحالية.