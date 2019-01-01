أمرابط جاهز لمواجهة الوحدة

النصر يستعيد نجمه بعد غيابه عن المباراة الآسيوية الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، لتدعيم صفوف العالمي خلال المباريات المقبلة.

المغربي بدأ اليوم الأربعاء الجري حول الملعب، تمهيدًا للمشاركة غدًا في المران الجماعي للفريق، استعدادًا لمواجهة الوحدة.

رسالة وداع من أحمد الفريدي لجماهير النصر

ومن المقرر أن تقام المباراة في 16 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.