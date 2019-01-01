أمام ليفربول.. نوير يلعب مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا

مانويل نوير يشارك في مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، بعد 99 مباراة بقميص شالكة وبايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيلعب الحارس الأسطوري لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا مباراته رقم 100 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم أمام ليفربول.

وسيحل ليفربول ضيفًا على بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن بايرن ميونيخ تشكيلته الأساسية التي ستخوض المباراة، والتي تضمنت وجود الحارس مانويل نوير كحارس أساسي للفريق في مواجهة ليفربول.

جدار برلين يلعب الليلة مباراته رقم 💯 بدوري الأبطال 🇩🇪🧤#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/muk096zcp5

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مارس ٢٠١٩

وبهذه المشاركة يصل نوير إلى مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا سواء بقميص بايرن ميونيخ أو قبلها بقميص الأزرق الملكي شالكة.

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وانضم مانويل نوير إلى صفوف بايرن ميونيخ عام 2011 قادمًا من شالكة بعدما تألق مع الفريق الأزرق وقبلها مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2010.