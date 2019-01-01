أمام فروسينوني.. دي روسي يلعب مباراته رقم 200 كقائد لروما

دي روسي يصل إلى مباراته رقم 200 كقائد لروما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيصل قائد نادي العاصمة الإيطالية روما دانييلي دي روسي إلى مباراته رقم 200 في المواجهة المنتظرة أمام فروسينوني.

وسيحل روما ضيفًا ثقيلًا على فروسينوني مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي.

وستشهد المباراة مشاركة قائد روما دانييلي دي روسي رقم 200 وحول ذراعه شارة القيادة لذئاب العاصمة الإيطالية.

Oggi presenza numero 2⃣0⃣0⃣ per Daniele De Rossi da capitano al 1' dell'#ASRoma tra campionato e coppe! 💛©️❤️#FrosinoneRoma pic.twitter.com/eNRrPvkpgC

— AS Roma (@OfficialASRoma) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وأصبح دي روسي هو قائد بشكل رسمي منذ بداية موسم 2017 – 2018 أي الموسم الماضي الذي حقق فيه روما أفضل نتائجه في دوري أبطال أوروبا.

وأصبحت شارة القيادة تلتف حول ذراع دانييلي دي روسي فقط بعد اعتزال الأسطورة وملك روما فرانشيسكو توتي بنهاية موسم 2017.

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يذكر أن روما يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتضييق الخناق على ميلان في صراع المركز الرابع.