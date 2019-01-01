كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

خاص - دياوارا لـ جول: أتمنى عودة كيتا سريعًا والأداء لم يكن مرضي لنا

التعليقات()
Getty Images
هل يصعد غينيا إلى دور الـ16 ضمن أفضل "توالت"؟
أجرى الحديث - محمود ضياء

أكد أمادو دياوارا، لاعب منتخب غينيا، على أن منتخب بلاده دخل المباراة، وكان هدفه هو الفوز فقط، ولم يكن أمامهم سوى التمسك بالأمل.

منتخب غينيا حقق الفوز على نظيره بوروندي بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

دياورارا قال خلال تصريحات لـ"جول" عقب المباراة: "تمسكنا بالأمل قبل انطلاق المباراة، وهو ما نجحنا فيه".

اختيارات المحررين

لاعب نابولي الإيطالي تابع: "لم نكن راضيين عن الأداء في أول مبارتين ولكننا تحسنا اليوم وفرضنا أسلوبنا ونجحنا في الفوز".

أمادو واصل: "الآن علينا الانتظار حتى نرى نتائج باقي  المباريات ثم علينا بذل المزيد من الجهد".

إبن الـ21 عامًا تحدث عن إصابة زميله نابي كيتا، حيث قال: "أتمنى أن يعود سريعًا من الإصابة فهو لاعب هام بالنسبة لنا وغيابه مؤثر للغاية".

واختتم لاعب غينيا تصريحاته متحدثًا عن نابي كيتا قائلًا: "أحب اللعب معه في التدريبات والمباريات ونرغب في رؤيته معنا مجددا في الادوار الاقصائية".

وحجز منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة، على أمل الصعود ضمن أفضل المنتخبات التي ستحصل على المركز الثالث.

إغلاق